副縣長鄧桂菊歡迎全國遊客到造橋鄉體驗田園樂趣。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

造橋鄉農會5月14日、21日將分別在豐湖村牛奶故鄉、農村社區小鋪舉辦南瓜季產業文化活動，除展示全台最多造型的南瓜品種及超大型南瓜，且有農特品展售、精彩的藝文表演，副縣長鄧桂菊歡迎全國遊客到造橋鄉體驗田園樂趣，品嚐美味的南瓜料理，並採購南瓜伴手禮。

縣府為發展造橋鄉南瓜特色產業，每年補助鄉農會辦理南瓜季產業文化活動，迄今已遭入第14年，這項結合產業、文化、觀光發展的活動，不但形成當地年度盛會，且打開全國知名度，每年都吸引無數遊客，引進商機。

今年的南瓜季產業文化活動，5月14日、21日將分別在豐湖村牛奶故鄉、鄉農會的農村社區小鋪舉行，2場活動現場皆展示上百種造型南瓜，且安排街頭藝人、社區社團等藝文表演、18鄉鎮農特產品展售，並提供清蒸南瓜及畜產品等美食免費品嚐，藉以刺激消費，帶動農村經濟發展。

今天上午副縣長鄧桂菊、農糧署北區分署副分署長林美華、議長鍾東錦秘書、縣議員廖秀紅、造橋鄉長黃天貴、鄉農會理事長陳裕福、常務監事何桶生、總幹事彭森華等人在牛奶故鄉召開記者會共同促銷這項活動，歡迎全國遊客踴躍參與，體驗造橋鄉南瓜特色產業的魅力。

鄉農會在牛奶故鄉架設200公尺長的南瓜隧道，展示琳瑯滿目的造型南瓜，副縣長鄧桂菊參觀南瓜園栽植的大型南瓜，肯定栽種的品質，同時推荐農會家政班製作的南瓜創新料理南瓜九層涼糕、南瓜菜包、南瓜飯、南瓜糕、南瓜米蛋糕等都營養美味。

副縣長鄧桂菊指出，造橋南瓜在瓜農認真持續改良下，品種多元豐富，不僅口感好，且營養健康，亦兼具觀賞價值，期盼透過南瓜季活動提升在地產業發展，歡迎各地遊客到造橋鄉賞南瓜、品嚐南瓜料理，並採購做為伴手禮。

鄉農會總幹事彭森華指出，今年種植的南瓜因天氣異常不易栽植，約再20天進入採收期，但產量可能剩下5成，由於南瓜耐存放，在疫情期間最適宜採購，可存放2、3個月，且具營養及觀賞價值，歡迎全國民眾購買，以增加農民收益。

彭森華並說，今年大力推廣的西洋南瓜，品種包括東昇、瑞福、李白、一品、吉安，傳統南瓜品種有阿成、金Ｑ、二姑、牛奶南瓜等，鄉農會購置各類南瓜種苗給農民栽種，總計約2萬株，包括800株大南瓜、3000株造型南瓜、15000株食用西洋南瓜，民眾可洽農會或至活動現場購買，聯絡電話：造橋鄉農會推廣部（037）563215轉33、34或0920-227547吳小姐。

鄉農會今天且展示12道以南瓜為食材的南瓜餐，包括南瓜爌肉、南瓜牛奶鍋、南瓜奶酪、南瓜鷄湯、南瓜餃、南瓜糯飯、南瓜饅頭、糖醋南瓜魚、梅干扣肉等，歡迎向牛奶故鄉訂餐，電話（037）561126。