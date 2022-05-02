快篩劑實名制4月28日起上路，因快篩劑嚴重缺貨，藥局排隊也買不到，新北市議員劉美芳今在議會表示，排隊恐會造成交互感染，建議若PCR陽性應立刻發藥，避免輕症變重症，衛生局技正劉君豪承諾會跟中央建議；議員蘇泓欽則要求衛生局加開社區篩檢站並提供足量快篩劑給民眾，避免民怨沸騰。

劉美芳質詢時播出民眾在藥局前大排長龍的影片，指出排隊買快篩變成排隊新常態，不論晴雨或確診都來排，很多行動不變老人家也來排隊，政府推動以篩代隔，但篩劑卻不夠反易因排隊造成交互感染，且衛生局、1922電話都打不通，服務處變成「類關懷中心」，不少民眾打電話來抱怨買不到快篩劑，質疑公務體系面臨崩潰，怎麼以篩代隔？要求民眾PCR陽性應立刻發藥，避免輕症變重症。

衛生局技正劉君豪表示，居家隔離民眾都會發放公費快篩劑，如無法領取可跟關懷中心聯繫，新北市今也擴增「居家照護關懷中心」電話服務，將24線電話線擴增為100線。

接著質詢的議員蘇泓欽指出，很多公司、學校、幼兒園都規定快篩陰性才能上班上課，但快篩劑排隊問題嚴重，民眾常晚一點到藥局就買不到，居家照護關懷箱送抵速度也很慢，常都結束隔離了才收到關懷包，導致他的服務處電話也被民眾打爆，要求經發局加速關懷流程，並想辦法釋出快篩劑及廣設社區篩檢站。