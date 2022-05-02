台灣民眾喜歡前往日本旅遊，從2010年137萬人次至2019年攀升到491萬人次，儘管受到疫情影響，不少民眾仍嚮往再度前往日本旅遊。民進黨立委劉建國今（2日）表示，外國人若施打符合規定的3劑疫苗，到日本就不需要居家隔離，但日本的規定裡卻沒有「高端」疫苗，要求外交部、台灣日本關係協會可以更積極來溝通、突破。

劉建國今（2日）稍早在臉書寫下，台灣與日本在這些年積累了深厚情誼，許多台日民間交流熱絡，諸如像近十幾年來，包括311大地震台灣捐贈日本金錢與物資、疫情期間日本送給疫苗等，都說明台日友好的難得因緣。

⠀⠀⠀⠀

此外，往年台灣人訪日的人數不在少數，2010年有137萬人，至2019年攀升到491萬人，疫情期間不能到日本觀光，也聽到很多朋友一直心心念念，好想去日本玩，相信只要一確定可以觀光，馬上會有很多台灣人買機票飛去日本。

⠀⠀⠀⠀

劉建國表示，根據日本台灣交流協會公布的資料，外國人若施打符合規定的3劑疫苗，到日本就不需要居家隔離，現在很多台灣人都打「三高」，日本的規定裡卻沒有高端，要求外交部、台灣日本關係協會可以更積極來溝通、突破，為台灣人的「心心念念」再多做努力。