今年第1次BERI評比 臺灣投資環境風險全球第3名 16:052022/05/02 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商業環境風險評估公司(BERI)公布今年第1次投資環境風險評估報告」指出，臺灣的整體投資環境風險評比（POR）排名居全球第3名，較前一次前進一名，經濟部表示，這次在營運風險指標與政治風險指標兩指標都有進步，顯示台灣投資環境正在改變。 根據資料顯示，臺灣投資環境在本次評比列為1C等級，維持與前次相同，BERI對於投資人的建議為增加投資及商業行為。細部風險指標中，營運風險指標及政治風險指標均較前次進步，匯兌風險指標則持平。 風華流轉 漫遊餅藝 「2022臺灣餅」甄選活動起跑 國史館宣揚台灣地位未定論 馬英九：荒謬可笑 #投資環境 #指標 #BERI #評比 #臺灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ESG碳商機多重資產 潛利十足 04:102022/04/29 投資理財 2021臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－汽車租賃和運租車 顧客為先 用車品質再提升 04:102022/04/30 產業特刊 國際華文電子書大賽 南臺科大勇奪學校團體獎 04:102022/04/28 投資理財 總統：簡訊實聯制走入歷史裡 交棒臺灣社交距離App 18:212022/04/28 政治 公司治理評鑑 信義房屋房仲業唯一進榜 04:102022/04/30 財經要聞 Q4北市房市指標溫度計呈現「這個溫度」 14:252022/04/29 區域情報-台北 揪確診黑數 專家籲公布陽性率 04:102022/04/30 生活新聞 熱門股－慧洋 法人敲進短多氣盛 04:102022/04/30 證券．權證 陸4月財新製造業PMI報46 多指標創低 12:482022/04/30 財經 國家生技研究園區招商引資 媒合逾30家廠商 20:202022/04/28 財經 元大投信主被動基金 獲獎連連 04:102022/04/28 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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