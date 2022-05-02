美國商業環境風險評估公司(BERI)公布今年第1次投資環境風險評估報告」指出，臺灣的整體投資環境風險評比（POR）排名居全球第3名，較前一次前進一名，經濟部表示，這次在營運風險指標與政治風險指標兩指標都有進步，顯示台灣投資環境正在改變。

根據資料顯示，臺灣投資環境在本次評比列為1C等級，維持與前次相同，BERI對於投資人的建議為增加投資及商業行為。細部風險指標中，營運風險指標及政治風險指標均較前次進步，匯兌風險指標則持平。