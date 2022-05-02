在溫馨的5月，苗栗市公所2日啟動「愛心路燈認養」活動，希望藉由認養路燈，獻給自己及市民鄉親一條安全及平安回家的路。

市長邱鎮軍在啟動儀式中表示，苗栗市現有路燈約8100盞，每年路燈電費支出達450萬元左右，110年度認養數為5021盏，認養總金額為251萬500元、認養率約62％。

市公所將這筆愛心認養數額專款專用，作為繳納電費和節能燈具汰換，並期各界能夠持續熱烈響應，讓苗栗市的街道能更明亮、更安全，共同為節能減碳、愛地球的目標來努力。

邱市長強調，認養路燈是種回饋及善心的表現，除維護公共安全讓夜歸市民能平安回溫暖的家，照亮自己也照亮別人外，也有活化街景、亮化城市之目的，希望透過市公所、各里辦公處及社區的宣導讓公共設施全民維護的觀念得以落實。

公園路燈管理所表示，長春石化、大千綜合醫院、泳紳企業、大苗栗建設、慶云事業等企業，總是愛心滿滿的認養路燈，對於路燈認養給予大力支持，並認養200盞以上路燈。

其次，中苗里邱信雄里長、苗栗縣不動產開發商業同業公會、豪瀧建設、威勝營造、永耀開發、宏傳建設開發、鑫美建設事業等也認養100盞以上，各界的愛心，點亮了內心深處的那盞明燈，更照亮了街道。

認養路燈每盞1年500元，可自行指定認養之「地點」及「盞數」，市公所歡迎各機關團體、公司行號及民眾踴躍認養路燈。

有意認養路燈只要填妥家戶宣傳認養單，就近委託里(鄰)長或逕洽本所辦理登記即可，認養完成後依認養人意願張貼認養人名號之愛心造型貼紙黏貼於本市的路燈桿上、認養200盞以上者另製作大型燈箱以示感謝。