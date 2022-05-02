中央流行疫情指揮中心今（2）日宣布，自即日起，無症狀者須快篩陽性才能做PCR檢測。對此，基隆市長林右昌大力支持，並表示基隆市將自明日起跟進。林右昌指出，基隆市自開設社區篩檢站以來，已篩人次高達100399人次，依人口比例而言，已是全國第一。

中央流行疫情指揮中心今日宣布，為確保醫療量能，無症狀者需快篩陽性，才可進行PCR核酸檢測。並要求各地方政府依轄區疫情狀況增加開設社區篩檢站。對此，林右昌表示，自今年3月27日開設社區篩檢站以來，截至今日為止，篩檢100399人次，已達基隆市總人口的28.41％。

林右昌表示，他支持指揮中心確保醫療量能的政策，基隆市將自明日起跟進。但對於增開社區篩檢站一事，他則是指出，由於基隆市社區篩檢站開設以來，已篩全市人口近3成，已經是全國第一，衛福部已要求基市控制篩檢量，因此暫且不會考慮增設社區篩檢站。