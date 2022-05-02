恐怖片《咒》裡的佛母，淒厲叫聲背後有意想不到的故事。（牽猴子提供）

2022年現象級恐怖國片《咒》，全台票房破1.6億，成為台灣歷年來恐怖片票房亞軍，日前正式宣佈將拍續集並釋出《咒2》的概念海報。導演柯孟融、聲音導演高偉晏及配樂與音效指導李銘杰接受MOMOTV節目《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯專訪，揭露片中掀開恐懼源頭「佛母」頭巾一幕的尖銳音效，竟然是取自孕婦生產時的尖叫聲。

柯孟融、李銘杰及高偉晏在節目上公開了這些特殊音效的創作靈感，首先是驗屍一幕刺耳的機器聲，當時他們希望呈現類似看牙醫時工具刺耳的聲效，循著「機器壞掉」、「不正常」的機器聲方向尋找，他們最終採用了冰箱裡散熱用的風扇和壓縮機的聲音。

第二個是從佛母臉裡面冒出來的聲音，柯孟融表示一開始定調為「從地獄裡面發出來的聲音」，所以找了很多孕婦生產時的尖叫聲，加起來混音後所製造的高頻率音效。高偉晏提到有做了1個聲音是極高頻率的尖銳聲音，已經超越人耳可以聽見的上限，雖然聽不見，但會造成耳根發熱、頭暈等效果，高偉晏笑說：「導演說我們要折磨觀眾。」

最後，同樣是佛母掀開頭巾的一幕，朵朵高分貝的尖叫聲，其實是李銘杰女兒聲音演出，李銘杰笑稱自己從《紅衣小女孩》系列開始就有在收集女兒的聲音素材，這次祭出2根脆笛酥引誘，女兒叫得特別賣力、時間也特別長。