疫情持續升溫，台北市今新增本土個案3718人，台北市長柯文哲日前宣布，快篩陽性才能到七大院區篩檢，柯文哲指出，大家也開始自動自發，完全反應在PCR篩檢站的陽性數，從4月30日至5月1日兩天的採檢總數來看，陽性率飆升，5月1日已經來到64.8％，相信今天百分比會更高。

柯文哲也提到，網路造謠北市PCR一天只能篩檢4000人，他澄清那只有七大院區的篩檢量，加上8大醫學中心，一天可以做到3萬，問題是不可能來做每個都是陽性，所以北市PCR量能要保留給快篩陽性。