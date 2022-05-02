新北一名蘇姓男子透過網路交友，邀約18歲的女子小花（化名）泡溫泉，蘇男意圖與小花發生性行為遭拒，怒嗆「做不到就不要答應」，讓小花害怕的服從，事後報警。案經上訴，高等法院維持一審判決，依強制性交罪，判其3年2月徒刑。可上訴。

判決書指出，蘇男2020年間透過臉書認識18歲的女子小花，邀約對方泡溫泉兼聊天，不料，蘇男心術不正，在湯屋要求親吻小花並發生性關係被拒，蘇男暴怒向小花表示，「如果做不到當初就不要隨便答應」、「X，逼我是不是」、「已經不想用社會事的方式處理事情了」，讓小花心生畏懼不敢反抗，不得不同意與蘇男性交，事後小花隨即報警提告。

一審新北地院認定，蘇男有妨害性自主前科，2019年4月才執行完畢，卻於5年內再犯，認為其不知悔改，惡性不輕，依強制性交罪，判其3年2月徒刑。

案經蘇男不服，提起上訴，蘇男指出自己從事廢五金回收，與女性交往經驗少，也僅大學肄業，不該期待他能向常人一般，辨識出小花當時不情願發生關係。

高等法院指出，蘇男在犯案過程中，曾提及「不想用社會事的方式處理事情」，難認此案為無法辨識的特殊情況，故不採信其說詞，認為一審判決無違誤，駁回蘇男上訴，維持原判。可上訴。