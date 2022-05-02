疫情嚴峻，家長對兒童接種疫苗期待又擔心，台中市長盧秀燕2日表示，台中市將在11日起，開始施打6至11歲兒童疫苗，這波是施打莫德納，劑量為成人的一半，教育局近期已邀請相關教育團體討論，達成維持校園防疫共識，屆時在各校施打兒童疫苗時，原則上不開放家長進入校園陪同。

不少家長希望子女在施打兒童疫苗時到校陪伴，但疫情期間教育局即規定民眾禁止進入校園，是否開放家長進校園，市府也提出因應。

盧秀燕今日在防疫記者會表示，教育局近期已邀請相關教育團體討論，達成維持校園防疫共識，屆時在各校施打兒童疫苗時，原則上不開放家長進入校園陪同，以免有的家長疫苗只打1劑或2劑，甚至屆時授權其他親朋好友或隔代的阿公、阿嬤到校，造成疫情風險。

但若家長憂心孩子施打疫苗情形，建議家長在疫苗接種方式勾選「至衛生所／合約醫療院所接種」。

此外，針對許多就讀幼兒園的學童，年齡已達到6足歲標準，人數近2萬人，教育局已掌握接種名冊，今、明兩日起會請幼兒園發放「疫苗接種須知」與「接種評估暨意願書」，請家中孩子就讀幼兒園且年齡達到6足歲的家長多留意，如要施打疫苗，請家長帶孩子到醫療院所接種。

教育局說，有部分就讀國小的孩子，實際年齡已滿12歲，施打的劑量與6至11歲不同，教育局也已請各校於意願書回收後進行造冊，在各校施打時，會依不同的施打劑量會分流進行。