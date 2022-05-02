兒童校園施打疫苗首日，屏東地磨兒國小人數142人，施打人數102人，施打率72％。(屏縣府提供)

屏東縣2日新增285例本土確診個案，屏縣府啟動6至11歲學童施打疫苗，首日有麟洛、地磨兒國小2校共195名學童接種。縣府表示，家長有7天考慮期，若未及於校園集中施打，14日上午可到縣內33鄉鎮市衛生所增開兒童疫苗門診施打疫苗。

屏縣府表示，日前已將接種須知及評估意願書發放給家長，即日起至13日安排至各校施打，首日麟洛國小227名學童中有93位學童登記施打，施打率34％；地磨兒國小人數142人，施打人數102人，施打率72％。

縣府請家長及學校詳閱疫苗接種禁忌與相關注意事項，接種後2周需減少劇烈運動，關心注意學童接種後可能發生的反應。教育處並持續彙整各校學生疫苗施打意願。

屏縣府表示，若學童至醫療院所施打疫苗，可給予疫苗假，接種疫苗如果出現不良反應，得請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則；學生於疫苗假期間，家長也得以申請防疫照顧假。

屏縣最新統計，居家隔離1206人，今日解除隔離713人。5歲以下累計89例，25例解除隔離，無重症。居家照護累計申請有704人符合資格。

縣府也公布重點疫調人潮易聚集的公共場所，包括內埔市場、中央市場、琉球白砂碼頭、潮州夜市(擺攤)、屏東市和生市場、建國市場、東港華僑市場，已全面進行清消作業。全校班級暫停實體課程校數有2校24班。