第24屆國家生技醫療品質獎暨國家品質標章，在國內近百位醫院院長共同推動下，近300項申請，評選出102個機構共244項目通過醫療品質認證。三總、臺大、北榮、林口長庚、台中榮總共19個醫療、護理團隊更以超越國際指標成就，榮獲國家生技醫療品質獎，2日獲蔡英文總統接見勗勉傑出成果。

本屆代表國際第一的金獎由三軍總醫院「腎臟低血鉀治療」團隊拿下，三總除了翻新當代內科聖經Harrison教科書診斷指引，更打造世界首創的AI心電圖於急診低血鉀輔助診斷。

2座銀獎由台大醫院包辦，包括「醛固酮症團隊」發現腎上腺異常增生是造成高血壓的關鍵成因，而且發展出內視鏡手術有效治療；「內視鏡膽胰團隊」揪出血糖是導致胰臟癌最危險因子，並提供內視鏡超音波篩檢，診斷率高達99.2。

北榮以困難手術收穫2座銅獎!包括「骨科部」以首創以單次後開術式，治療大角度脊椎側彎病患，大幅縮短病患住院僅需9天；「加馬刀腦部腫瘤團隊」以立體定位與高解析度 MR 影像輔助加馬刀，完成世界首創治療巨大動靜脈畸形、小兒腦血管性病灶。

生策中心王金平董事長表示，政府長期拓展醫衛國際合作，榮獲國家生技醫療典範團隊，都是政府推進國際醫衛合作的最重要亮點與助力！特別是衛福部石崇良次長積極整合醫療軟實力拓展新南向，已經打下非常好的基礎。生策中心已經著手整合台灣具有優勢的醫療與臨床成果，從以下三大面向一起配合政府推動國際醫衛合作。

首先，透過全台頂尖醫療團隊鏈結ICT與生醫精準大健康產業供應鏈，將新科技導入醫療、照護應用，讓醫院成為先進醫療科技示範場域；第二，配合政府醫衛南向政策，讓醫療引領產業共同推進國際合作，讓台灣醫療服務及創新科技產品走向國際；第三，台灣醫療要保持全球發展優勢與領先地位，人才養成非常重要！生策中心也將與醫療院所持續攜手，投入新世代醫療跨領域人才養成，持續以醫療軟實力發揮影響力。

臺大醫院吳明賢院長表示，國家品質標章是醫界公認，彼此良性砥礪最重要的平台；台北榮總陳威明院長則指出，評選機制完整涵蓋醫療照護體系的各個面向，系統性引導醫護團隊從結構、過程與結果面檢視，獲獎的團隊更是國際級指標，未來也將加入評審團陣容，透過國家品質標章機制將寶貴經驗傳承，帶動全台醫療照護全方位品質提升。