國內今(2)日新增17801例本土病例，中重症增加21例，其中一名20多歲的重症女性，打過三劑疫苗、沒有慢性病史，在家居家照護因症狀加劇送加護病房治療，外界憂心年輕族群重症機率增加，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，懷疑該名個案是否合併其他細菌感染，才會導致嚴重病症，雖然目前20多歲年齡層重症率低，但仍不能輕忽。

中重症＋21！未滿1歲童「診所沒篩」 20多歲女輕症在家3天內惡化插管

根據指揮中心表示，該名20多歲的重症女性，打過三劑疫苗，沒有慢性病史，出現發燒、腹瀉等症狀就醫，在家執行居家照護，因症狀加劇送醫，後來發現血壓偏低、腎功能異常，出現新冠肺炎合併呼吸窘迫敗血症，目前正在使用呼吸器與瑞德西韋在加護病房治療中。

國內今(2)日共新增17801例本土，中重症增加21例，其中3人死亡。(圖/指揮中心提供)

對於年輕族群重症率是否增加，羅一鈞說，目前20多歲年齡層共有2萬例染疫個案，若加上今天的這例重症，累計共有12例，算下來重症率還是在萬分之5左右，比例仍低，目前20至40歲間以輕症為主，但還是不可掉以輕心。

羅一鈞指出，該名20多歲的重症女性，因為合併嚴重上吐下瀉與腹痛，到院時有很明顯的脫水症狀，由於她已打滿3劑疫苗，懷疑是否合併其他細菌感染，才會導致嚴重病症。羅一鈞也提醒，在居家照護時要特別注意補充水分，若症狀出現變化，也要透過居家醫療、遠距醫療的方式評估。