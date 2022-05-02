基隆市某安養中心爆發群聚感染，累計11名住民染疫，其中1人身亡、3人送醫收治、7人機構內安置，採集中、分區、專責照護。衛生局表示，中心47人匡列居家隔離，為維持照顧能量，工作人員快篩陰性即可上班。

衛生局長吳澤誠表示，安養中心共33位住民，多為68至94歲高年齡層，大部分為74歲以上長者，累計11住民染疫，其中1人已往生、3人有急性症狀收治醫院治療，另有7人安置在機構內，其餘23人為陰性。

吳澤誠指出，依規定全機構進行清消，並派防疫人員進入指導分艙分流，並就地安置陽性住民，採集中、分區、專責照護，同時要求合作醫療機構必須加強照護，只要有人員病情惡化直接送醫。

此外，吳澤誠說，全機構住民、工作人員皆匡列居隔者，工作人員在家一人一室或住防疫旅館，但為維持機構量能，只要快篩陰性即可解除隔離上班，並落實機構內人員防護，以及各項感染管制措施。