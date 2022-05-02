近來無預警停電頻傳，台北市議員汪志冰指出，但北市聯醫的緊急發電機超過7成已過使用年限，其中不乏已使用40年以上的設備，若斷電後果不堪設想。對此，聯醫回應，有些設備只是外殼老舊，但內部零件是隨時都會更新，允諾該換的就換掉。

王志冰表示，醫療院所是救命、救人的，應該超前部署，依據「醫療機構設置標準」中規定醫院必須設置緊急供電設備，根據行政院主計總處公布的財務分類標準，柴油發電機的使用年限為10年。

王志冰調閱資料發現，北市聯合醫院共有10個院區，全數共有32台緊急發電機，其中超過7成，共23台已超過使用年限，另中興院區、和平婦幼院區、林森中醫昆明院區、松德院區，5個院區內的發電機全數均已使用超過20年，更是令人捏把冷汗。

汪志冰質疑，和平婦幼院區甚至有2台發電機在1980年購置，使用至今已超過40年，雖然每年均有檢修紀錄，但這些老機台即便能正常測試運轉，但能否因應長時間的停電就更是不得而知。

汪志冰建議，衛生局應將聯醫系統的緊急發電設備進行統整檢討，年限過高的發電機應優先編列預算予以汰換，並針對較舊型發電機應予以規定提高測試頻率，並拉長測試時間，發生不可測的意外時才能對病人有所保障。

對此，台北市聯合醫院總院長璩大成表示，根據多年經驗，每次停電發電機都能正常運作，設備不能低於10年預算年限，坦言部分發電機確實太老舊，有些設備只是外殼老舊，但內部零件隨時都會更新，允諾該換的就換掉。