位於虎尾空軍基地旁的芒果道是將成為溝通虎尾鎮新舊城區的30米道路，並維持現有景觀，新延長路段也將補植157棵老芒果樹，公路總局核定經費4.3億元。（周麗蘭攝）

跨越北港溪、雲嘉溝通的「朝聖大橋」元長鄉崙子橋，橋面寬度僅7公尺寬，是大甲媽祖到新港遶境進香的必經橋梁，雲林縣府爭取交通部公路總局生活圈道路改拓寬，獲核定9.8億元，將於年底動工。此外，虎尾鎮新、舊市區缺乏筆直的溝通道路，縣府亦獲補助將把空軍基地旁的芒果道拓寬為「92-1線」，將是一條兼具景觀與交通功能的芒果大道。

雲林元長鄉、嘉義新港鄉交界的崙子橋全長530公尺，完工於1981年，橋面寬度僅7公尺寬，汽機車爭道愈來愈嚴重，每年大甲媽祖遶境進香時，香客車流量極大，橋面寬度不敷使用。

雲林縣府為及早促成崙子橋改建，爭取排入交通部公路總局生活圈道路系統名單。中央最近審議通過崙子橋拓寬改建計畫，公路總局補助4.7億多元，水利署也將挹注3.2多億元，雲林縣政府自籌1.8億元，預定今年11月開工，2025年完工成為19米寬度的大橋。

工務處長汪令堯指出，崙子溪橋梁老舊，由於位於要道上，重車多、行車速度快，且橋梁底已低於北港溪治理高程，有影響通洪斷面之虞，迫切需改建。

串聯虎尾鎮新、舊鎮區的「芒果大道」拓寬案也終獲交通部公路總局核定生活圈道路系統改善經費4.3億元，縣府自籌8000萬元，今年5月將開工，預計2024年完工。

位於虎尾空軍基地旁的這條芒果道寬8公尺，目前無名；未來將成為溝通虎尾新舊鎮區的核心馬路，路寬30公尺、雙向4車道，長度1526公尺將，編為「雲92-1線」。

值得一提的是，這條無名馬路的老芒果樹有隧道之勢，受民眾喜愛與保護，新延長的路段將補植157棵老芒果樹，空軍營區已同意提供。該營區內現有500棵老芒果樹。