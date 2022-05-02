台中市府會餐敘傳播鏈已16人確診，其中議員江肇國4月30日PCR陽性後，隨即在家中進行居家照護，他今天在臉書PO文表示，因電子圍籬誤傳通報，指他手機失去定位、人跑掉了，讓派出所員警一個晚上來敲3次門；他強調，近來隔離人數越來越多，政府應思考電子圍籬的合理性，尤其「警力不該這樣用」。

江肇國表示，派出所員警一個晚上來按了3次電鈴，指他手機失去定位，自己睡眠因此中斷就算了，整棟樓的人都被吵醒；員警說只要系統發出通報，就一定要來巡查，但包括下雨、基地台訊號不穩等都會影響系統誤發通報，這樣的SOP應該要調整。

江肇國強調，隨著疫情升溫，隔離人數越來越多，未來警察如何能負擔電子圍籬帶來的龐大工作？且若誤發情況多，恐導致警察疲於奔命；目前台灣防疫工作的目標已非清零，而是要走向與病毒共存，建議在取消實聯制後，也應該調整電子圍籬政策，讓防疫人力獲得更有效的利用。

市府表示，電子圍籬是中央規範的，目的在於防止有高風險者趴趴走，近日因確診、隔離者增加，若仍持續採用相關的措施，恐讓地方基層人員工作量暴增，希望中央放寬或簡化流程。