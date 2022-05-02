藝人張兆志（George）和許允樂在2017年登記結婚，升格人夫後鮮少現身螢光幕前，多在網路上直播和粉絲互動，並在社群平台幫網友解答愛情困惑。日前他PO出自拍照報告近況，卻驚見他滿頭茂密黑髮，和過去髮量稀疏模樣差很大，看起來年輕好幾歲，他則坦言是靠植髮變身。

張兆志日前在臉書PO出自拍照，畫面中的「喬志先生」一頭茂密黑髮，和他以前的髮量稀疏，還夾雜不少白髮的模樣相差很大，整個人看起來年輕了好幾歲。他表示：「目前植髮完畢大約6個月，變得愛自拍了！」他並透露，自己植了7,154根頭髮，費用在每根80元以內，換算下來大約花了57萬；他也自爆這是自己第二次植髮，8年前他第一次植髮，當時大約植了2,000根左右，「現在的技術更成熟進步，所以存活率更高更持久。」。

網友看了紛紛留言驚呼：「好不習慣啊啊啊啊」、「染黑變年輕了」、「變好年輕」、「效果很好」，有人問他會不會痛，他回：「麻藥的時候一定會有感覺，其他很多時候我睡著」。今年已經48歲的張兆志常在臉書幫網友解答愛情困惑，植髮成功增加自信的他未來將更有底氣。

張兆志一直以來都被稀疏的髮量所困，他也以有經驗者身分點出護髪重點，坦言只要稍微調整生活作息，減少讓頭皮有壓力環境，就是保養頭髮的關鍵，不過如果不稍微改變原來造成頭皮壓力環境的生活方式，就算植髮成功還是會慢慢脫落：「但是不是大量明顯的，而是像正常新陳代謝一樣的速度，我這次二次植髮，是補足我原來髮際線向後的量，第一次植在前額，其實多數還是在的」。