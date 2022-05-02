竹科首座非營利幼兒園「篤行非營利幼兒園」預計今年8月開學，竹科管理局2日舉行線上招生說明會。（陳育賢攝）

為讓在新竹科學園區內廠商的職員家長能夠安心上班無後顧之憂，同時方便接送孩子，竹科首座非營利幼兒園「篤行非營利幼兒園」預計今年8月開學，收托302位2歲至學齡前幼兒，即起有興趣的職員家長可向就職公司人事部門申請。

竹科管理局副局長胡世民表示，在新冠肺炎疫情逆勢中，竹科廠商及從業員工的努力，為台灣經濟創造更好的成績，而為了成為園區廠商及從業員工更強而有力的後盾，協助家長安心就業，促進幼兒健康成長，科管局今年在新竹科學園區內設置首間非營利幼兒園「篤行非營利幼兒園」，提供名額302人；明年將會有第2間非營利幼兒園，再提供102個名額。

「篤行非營利幼兒園」位於竹科篤行路1號，鄰近聯發科技、聯詠科技及旺宏電子，是1所獨立的幼兒園校舍，由於今年8月就將迎來首屆幼兒，管理局原訂今天上午10點特別在竹科管理局活動中心舉行說明會，不過，因疫情影響，今天改以透過線上直播方式，讓家長了解幼兒園相關訊息。

胡世民說，全新幼兒園將設置11個班，包括2歲專班（幼幼班）2班，每班16人，每班配置2位老師；滿3歲至6足歲學齡前幼兒班9班，每班30人，每班同樣配置2位老師。

幼兒園前方有一整片超過千坪的綠地，後方則有公園，地理環境得天獨厚，目前已委託專業的社團法人新竹市教保人員協會經營，提供優質教保、平價收費與專業資源整合的教保服務。

未來並以寒暑假正常收托且課後照顧延長至晚上7點，打造能讓家長兼顧工作與育兒的友善教保服務為宗旨。更將以愛好運動、樂於探索、啟發好品格3大教保目標，帶好每個篤行的孩子。

此外，還要充分運用篤行的環境優勢帶領孩子在寬廣的草地與山坡天天運動天天有活力，同時用心規畫豐富的多元學習區，鼓勵幼兒樂於探索語文、空間、認知、人際各項領域，培養靈活的思考與主動探索學習的能力，用愛與榜樣啟發孩子學習照顧自己也關心身邊的人，培養正向良善的好品格。

篤行非營利幼兒園未來學費每月平均2000元，第2名以上子女每月不超過1000元，第3名以上子女免繳費用，即起有需要的竹科廠商職員（目前不提供非竹科從業人員子女就讀）都可向各公司人事單位申請。

幼兒園預定5月17日、18日繳驗文件與報名；若報名超額，5月20日抽籤，5月23日公告錄取名單，6月6日、7日線上報到。詳情可上「篤行非營利幼兒園」FB粉絲專頁查詢。