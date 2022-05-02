南投縣2日確診個案新增73人，依感染來源分類，多數是感染源未明30例占41.1％、家庭感染14人、職場感染11人、校園感染14人、朋友感染4人；另外，日月潭1家知名飯店員工，累計已有5人確診，匡列居家隔離26人，其他員工快篩都是陰性。

南投縣今天公布的確診個案，依鄉鎮區分以草屯鎮19人最多、依序為埔里鎮17人、南投市12人、竹山鎮6人、魚池鄉4人，名間鄉、國姓鄉及仁愛鄉都是3人，鹿谷鄉、集集鎮及中寮鄉都是2人。今年累計確診373人，目前居家隔離人數269人，居家照護人數197人，今日已解除隔離人數147人，沒有住院或中、重症患者。

職場感染確診部分，其中1人是魚池鄉日月潭1家飯店的員工，因同事確診被匡列居家隔離，經採檢PCR陽性確診，該飯店近日累計5人確診（其中1人為外縣市），已匡列居家隔離26人；衛生局已緊急通知飯店防疫長，加強環境清消、執行員工健康監測及管理、評估確診員工於宿舍居家照護的可行性。

據了解，該知名飯店員工確診後，卻被飯店要求疫調時，不報飯店名稱地址，要說戶籍地址，遭質疑隱匿疫情；飯店業者則表示，員工來自各縣市，休假回到居住地若有症狀，自行快篩通報當地縣市衛生局，也要依防疫規定流程處理，可能是員工誤解。

衛生局長陳南松表示，接受疫調時，企業要怎麼教員工不是重點，因為，傳染病疫調時，只要匡列為密切接觸者，無論在現居地或戶籍地，都必須居家隔離在醫院、家裡或是集中檢疫所，有必要時會通知其他縣市衛生局進行後續處理；同時提醒民眾，如果隱匿不實、干擾疫調，依《傳染病防治法》可裁罰6到30萬元。