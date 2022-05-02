面對難解的感情問題，許多人在開導別人時，總是說得頭頭是道，一旦自己深陷其中，卻又不可避免的感情用事，最終導致戀情失敗。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，因為不懂得經營愛情，所以談感情時總是談著談著就無疾而終。

▍天秤座

天秤座性格優柔寡斷，做事情總是會考慮許多層面，但最後依舊很難做出決斷。天秤座在感情中同樣搖擺不定，遇到問題下意識就想逃避，加上他們很講究公平，覺得自己付出了多少，對方也必須同等回報，因此面對感情，他們不會主動邁出第一步，而是被動等待，過於消極的態度也導致戀愛經常無疾而終。

▍巨蟹座

巨蟹座的人表面和善，但是內心敏感脆弱，面對感情，他們的防備心很重，除非摸清對方底細，否則不會輕易陷入愛情。不過一旦巨蟹愛上就會毫無保留的付出，並且越來越依賴對方，甚至擔心對方離開而越來越沒有安全感，在感情中的奉獻精神也會愈發變得敏感又神經質。加上巨蟹座不懂得用正確的方式守護愛情，總是用無理取鬧的方式引起對方注意，讓另一半備感壓力，因此戀情總是以失敗收場。

▍獅子座

獅子座能力出眾，擁有強大的自信，但是因為不善於經營愛情，在感情中橫衝直撞。此外，獅子座強勢霸道，希望佔據主導地位，他們總是理所當然的認為，對方既然愛自己，就會無條件包容自己的全部，卻又不懂得體貼另一半、不懂得示弱，極度愛面子的他們不願意放低姿態，這也導致感情談到最後總沒了下文。