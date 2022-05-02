台中市今日新增確診個案熱點足跡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市今日新增確診個案熱點足跡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市為照顧居家照護者健康，關懷包內配置一台血氧機，有民眾擔心分配不足，市長盧秀燕2日表示，已出借3000多台，市府庫存1600多台，本周會再到貨6000台，總計上萬台供應量，依居照上路時程，預計本周會有部分居照期滿，提醒民眾別忘了繳回衛生所，提供其他居照者循環使用。

全國2日本土確診新增1萬7801例，台中市本土個案新增839例，包含校園群聚50例、職場群聚66例、家庭朋友群聚90例，截至今日上午10時，申請居家照護有3744人，其中3043人已收案居家照護、256人評估中、445人未符合收案條件。

盧秀燕今日下午持續透過遠端視訊主持防疫記者會，她提醒，疫情持續升溫，加上近日下雨、氣溫變化較大，希望大家留意衣著保暖，並戴緊口罩、減少前往人潮密集處，保護自己就是守護家人。

中央流行疫情指揮中心的「確診個案自主回報疫調系統」昨日上路，台中市也有台中版的表單，近日許多市民關心要填哪一份表單？

盧秀燕說，因應系統轉化期間有磨合期，市民無論填的是先前市府自製的表單，或中央的表單都可以，如市民有疑慮，可以先維持填寫台中版表單，等中央系統轉化穩定後，台中版表單就會退場。

此外，為落實居家照護者健康自主監測，即時照顧居家照護者的健康，台中市在居家照護的關懷包中，配置一台血氧機，獲居照者回響感謝「台中市府揪感心！」

盧秀燕表示，血氧機目前已經出借3000多台，市府庫存還有1600多台，本周再到貨6000台，按居家照護上路的時程，預計這個星期會有一些居家照護期滿，血氧機陸續回收的需求，因此衛生局已訂定居家照護確診者的血氧機回收後清消作業原則。

衛生局長曾梓展表示，今日新增確診個案14個熱點足跡，包括4月28日沙連墩戶外冒險學校、東海大學男生餐廳、野獸國台中逢甲店、逢甲夜市、北區運動中心游泳池、台中大遠百威秀影城、MITSUI OUTLET PARK台中港、台中殯儀館崇德館。

4月29日奧創運動空間、華美市集攤販集中區、葫蘆墩觀光夜市、國立自然科學博物館、台中高等行政法院；4月30日豐原第一市場、向上市場。