國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄2日新增636例本土確診個案，高雄市長陳其邁針對住宿型長照機構及在家照顧服務公布加強防疫措施，由於Omicron變異病毒傳染力強，且大部分屬於輕症或無症狀患者，因此，長照機構工作人員必須每周快篩陰性，才得以上工執行照顧服務。

高市府衛生局指出，Omicron變異病毒傳染力強，且感染者超過3成都屬無症狀，因而時常會有同住家人、外人不知自己已經染疫，又在進出家戶時，不慎將病毒傳染給家中長輩，或是長輩在接受生活照顧服務時，不慎在過程中遭到傳染。

陳其邁宣布，高雄住宿型長照機構內的工作人員，包含照顧服務員、清潔人員、外包人員及協力廠商等，必須分開用餐、不可共桌，且應接種3劑疫苗，未滿95％以上者，暫停收住新住民，即日起至5月31日工作人員每周三至機構上班前應執行快篩，陰性才得以進入機構工作，快篩由市府公費提供。

在家照護服務部分，陳其邁表示，照顧服務員需打滿3劑或2劑且每周快篩結果陰性者，才得提供近距離身體接觸照顧服務，也才可報備至其他居家機構支援服務，而照顧服務員或其任一位同住家屬若出現急性呼吸道症狀時，應快篩陰性後才得以提供服務。