台南市環保局清潔隊自2020年新冠肺炎疫情感染以來，執行清消已超過2萬2000場次，最近取消確診者足跡消毒工作，卻因確診者爆增，工作量不減反增，台南市長黃偉哲2日在台南美術館2館頒發獎勵金，慰勞清潔隊員辛勞。

台灣自2020年疫情爆發以來，確診數都控制得宜，台南市確診者不多，清潔隊員不只清消確診者的住家與辦公地點戶外地區，連足跡經過處也一併消毒，近日因疫情中央流行疫情指揮中心改變策略，取消足跡清消，清潔人員反而更忙，隨著確診者增多，工作量增加1倍。

台南市環保局每天編制160位清潔隊員負責全市清消工作，部分區隊因為人數少，隊員白天作清消，晚上負責垃圾車清運，忙得焦頭爛額，疲於奔命。

台南市環保局表示，清潔隊2年來累積清消逾2萬2000場次，出動人次超過6萬1000人，目前針對確診者住家、公司與學校的戶外地區消毒，目前人力足夠，未來若確診數爆增，不排除以加班方式作夜間消毒。

清潔隊員2日預防性清消「臺南市美術館2館」，黃偉哲前往慰勞執勤的清潔人員，並向環保署爭取到每人600元獎勵金，表達實際感謝。