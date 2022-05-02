基隆市長林右昌今（2）日宣布，6歲以上國小學童將自5月4日起開始進行莫德納疫苗的接種，明日才會截止施打意願統計。林右昌指出學童可在學校統一接種，非在學者也可至各區衛生所或合約醫療院所接種。

林右昌指出，目前基隆市含私立學校共有16344名學童，市府自4月26日起，向學童家長發放疫苗接種須知與意願書，並有7天的思考期，讓學童家長充分考量。意願書收受截止日為明（3）日。市府將於4日起，辦理校園接種作業。

林右昌提醒，小朋友接種疫苗要注意的事項，學生應在接種疫苗前有充足的睡眠，避免在空腹及脫水的狀況下接種疫苗。另外市府也彈性調整學校課程，接種日當天安排靜態活動，學生可以請疫苗假，不會列入出缺勤的紀錄。此外，學童家長也可以申請防疫照顧假。

林右昌表示，若接種疫苗後，學童有持續發燒48小時、嚴重過敏等不適症狀，請儘速就醫並告知曾接種疫苗；此外，疫苗接種後兩周，學校會調整課程安排，也避免劇烈的活動。