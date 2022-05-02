面對目前高波動市場環境，投資核心部位首選美國價值平衡型基金，穩健型股票配置，聚焦兼具高股利及政策受惠題材，即基礎建設或公用事業產業型基金，科技股受到利率攀升影響短線承壓，但歷經這波修正後評價面趨於合理，建議已進場者耐心續抱，積極型可趁修正分批或定期定額布局。

富蘭克林證券投顧表示，美國4月ISM製造業／服務業指數、非農就業報告、3月JOLTS職缺數及貿易收支，為後續關注的經濟數據，尤其是聯準會（Fed）3日及4日的利率決策會議，目前市場預估將升息2碼，將基準利率區間上調至0.75～1％，並宣布縮表計畫。高盛證券預估，5、6月會議將各升息2碼，今年其餘4次會議再回到每次升息1碼，也可能繼續以2碼升息，直到2.25～2.5％的中性利率水準。

Fed主席鮑爾會後記者會也將釋出未來的政策線索，縮表計畫預估6月開始，在未來三個月逐步將縮表上限提高至每月950億美元。至於企業財報方面，本周共164家史坦普500企業將公布財報，包括科技的半導體股恩智浦、超微，醫療的輝瑞、莫德納、Biogen、Regeneron，消費的星巴克、Airbnb、Uber，公用事業的道明尼能源、桑普拉能源，及多家保險和能源公司。

富蘭克林證券投顧指出，根據利率期貨反映市場預期，今年底前Fed將再升息超過9碼，未來3次會議將一次升息2碼。另ISM指數及非農就業報告也是重要觀察點，市場預估景氣及就業狀況可望維持穩健。企業財報方面，Refinitiv統計至4月28日止，約47％史坦普500企業已公布財報，獲利及營收優於預期的比例分別為81％及72％。

5月211家史坦普500企業將公布財報，根據Factset統計，第一季史坦普500企業獲利預估年增6.6％，為2020年第四季以來最低增速，全年獲利預估年增10.9％，在通膨高漲、經濟成長預測下修及地緣政治變數仍存的環境下，財測展望及原材料和薪資成本上升，對利潤率的影響均為重要看點，預料將牽動美股短線波動仍大。

富蘭克林證券投顧強調，隨股市評價已重新校準，若後續貨幣政策走向的能見度提高，輔以儘管通膨率仍將維持高檔，但正接近峰值，後續通膨觸頂回落有機會緩和市場擔憂，股市有望逐步回穩。