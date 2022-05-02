政府打房盯上預售屋，紅單轉讓就成關注焦點，財政部2日表示，紅單轉讓的標的認定已收到內政部回函，後續會再研議。如果傾向嚴苛課徵，會給至少1個月的輔導期，讓納稅義務人自動補報補繳。

財政部指出，去年7月開始房地合一稅2.0上路，紅單交易件數不多，且目前還未過核課期間、仍可輔正處理，將等內政部確認後，若認定紅單等同於預售屋屬性，則以房地合一稅2.0課徵，最高適用稅率為45％。現在財政部正在針對相關內容進行研議，若紅單所得納入房地合一稅課徵範圍，會有輔導期。