非單身者的異性緣太好，或是身邊圍繞太多「紅粉知己」，難免會讓另一半相當擔心。《搜狐網》命理專欄分享，雙魚座、天秤座和雙子座男性的紅粉知己超多，戀愛時經常因此讓另一半感到沒有安全感。

1、雙魚座

愛情對雙魚男來說是生活不可或缺的東西，但因為個性太過內向、害羞，所以在遇到喜歡的女生時，往往不敢輕易表白，而是和對方維持「友達以上，戀人未滿」的曖昧狀態，再加上他們非常溫柔體貼，就算對沒有好感的人，也不會表現出惡意，而且雙魚男就算有女友了，也不會和其他異性朋友斷絕關係，因此身邊總是圍繞著許多紅粉知己。

2、天秤座

天秤男善解人意，很會討女生開心，身邊的異性朋友有困難時，他們就會竭盡全力幫忙，再加上他們天生愛糾結，所以很容易和異性產生情感上的糾葛，甚至還會冒出，想要以女生的曖昧來展現自己的好人緣，像天秤座這種「中央空調」，身旁總是有許多紅粉知己，而他們也從來不會避嫌。

3、雙子座

雙子男很擅長人際交往，幽默風趣的說話風格很容易得到女生的歡心，再加上他們的個性灑脫，對待感情更是隨興，他們雖然很看重愛情，卻不會被其束縛，正是因為如此，才能夠不斷沉浸在新的愛情中，如同花蝴蝶一般，穿梭在各個女生之間，紅粉知己自然不在少數，他們也相當享受這種關係。