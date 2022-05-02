彤溫岑的新歌〈大擺鐘〉MV背景設定在校園。（大賞門文化提供）

彤溫岑的新歌〈大擺鐘〉MV背景設定在校園。（大賞門文化提供）

彤溫岑二重唱 有「白紙系」歌手之稱，日前推出新客語歌專輯《同溫層的歌》廣獲好評，其中新歌〈大擺鐘〉MV背景設定在校園，符合彤溫岑二重唱的真實身份，藉由教室裡學生彈唱，突然間背景轉換成辦公室、月球表面、動物園、海洋、婚禮和攝影棚，彤溫岑二重唱則化身OL、太空人、婚禮顧問、發傳單、保姆和TV執行製作等職業，當正體會各行各業多重宇宙的執業心酸時，緊急關頭中，兩姐妹在大擺鐘的報時下醒來，才發現是午休時間做夢，「好加在啊，原來是南柯一夢」。

MV 裡，彤溫岑二重唱不只展現俏皮可愛的舞蹈、與許多迷你人偶及動物模型同框，更Cosplay成不同職業的新鮮人，在各行各業的場景和模型前演出，演繹出許多職業的辛酸苦樂，包括太空人、業務、動物飼養員等，藉此模擬各種未來、各種職業發展的可能性，生涯的情節有好有壞，直到最後才發現只是一場夢。2人也從教室裡緩緩醒來， 整首歌的影像彷彿一種預言，提醒自己要多把握時間，好好追求自己的人生。

彤溫岑二重唱透露扮演太空人時比較辛苦，因為要帶頭盔、穿密不透風的太空衣，亦彤苦笑說：「雖然是冬天，但拍完時全身從頭到腳都流汗濕了！」亦岑演繹發傳單時才發現立場不同的問題，「笑臉迎人遞傳單，但大多被無視，可能還被嘀咕不環保，真的心理壓力很大。」此外，當要餵大象吃香蕉時，還要做出很害怕被象鼻甩臉的模樣，亦岑大笑：「真是演技大挑戰耶！」

近期疫情升溫，彤溫岑二重唱也遭逢停課改線上的情形，姊姊亦彤今（2日）在家接受線上教學，妹妹亦岑則恢復到校上課，姊妹徹底防疫、做好快篩，不忘呼籲大家：「口罩戴好戴滿、遵守防疫，小心安全！」此外，她們日前到住家附近的全聯買菜，被朗朗上口全聯廣告歌洗腦，突發奇想，回家後姐妹倆開始為全聯廣告歌填上若干客語詞，當下自彈自唱錄製起來，有趣的是，雙姝表演到位，開唱前還把「請支援收銀」也念進去，趣味橫生，彤溫岑二重唱國客版《全聯福利中心廣告歌》影片已在彤溫岑二重唱臉書粉絲頁播出。