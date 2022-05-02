很多女生都是愛情至上，只要一談戀愛就會全身心投入，即便對方做錯事，惹到了自己，也能三言兩語就選擇原諒。運勢命理網站「靈匣網」點名，生肖馬、虎、龍、羊、兔的女生最容易沒有原則的去愛一個人，只要對方一哄就心軟。

▍生肖馬女

屬馬的女生總是對感情抱有更多的浪漫幻想，把對方理想化，因此總是會盲目去愛上一個人，毫不懷疑去相信對方所說的話。即便是遭遇到傷害和欺騙，對方只要稍微哄一下，說點好聽的話，或者做一兩件暖心的事情，立馬就改變心意原諒對方。即使對方犯了什麼大的錯誤，也會毫無底線的選擇原諒。

▍生肖虎女

屬虎的女生性格是屬於膽大心細的類型。從小就很獨立，有自己的想法，但是在感情方面卻是不大一樣，她們很容易被自己所愛之人所欺騙，愛聽好聽的話也是自己的致命弱點，他們愛一個人是沒有原則和底線的。不管對方犯了多大的錯誤，只要態度誠懇，又會說一些漂亮話來討好，她們就會輕易讓步並且原諒。

▍生肖龍女

屬龍的女生心腸很軟，容易被一些人事情感動，即便跟自己無關也是如此，自己明明很生氣，但只要對方道歉，並且還裝的很可憐的樣子，她們立刻就心軟並且原諒對方。在跟異性交往的時候，尤其是自己喜歡的男人，更是自帶濾鏡，把對方美化了。只要對方嘴巴甜，會說一些她們願意聽的話，似乎就沒有什麼事情不會原諒。哪怕犯了再大的錯誤，只要對方一示弱，馬上心就軟了。

▍生肖羊女

屬羊的女生是那種比較柔弱的類型，長得也比較秀氣斯文，一副很好說話的樣子，對於別人的請求是不忍拒絕的。就算是有人得罪了她們，只要多說點好話，就立馬心軟，並且原諒對方。對自己喜歡的男人就更是如此了。她們如果愛上一個人，就會變得毫無原則，也沒有自己的堅持。

▍生肖兔女

其實屬兔的女生非常敏銳，觀察力也很厲害，對方稍微有點風吹草動都會發現。但同時她們又是特別好說話的一種人，只要別人說一些甜言蜜語，立馬就好起來了，完全不記得對方犯的錯。她們愛一個人也常常是無原則的，無論是思想還是行動都被對方牽著走，甚至還會過分依賴對方。