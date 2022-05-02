中央推出確診者自我通報系統，台北市長柯文哲2日透露，到現在市府才接到100多人，不曉得系統有沒有問題，市府系統上線5天就有1萬人通報，別說超前部署，能夠追上病情腳步就很厲害，他強調，底線就是醫院不能崩潰，評估再過2、3天住院會不夠床，所以必須建立急門診，盼再把3.8％需住院確診者再壓低一點，大部分病人擋在急診和醫院外。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，中央確診者自我通報系統做疫調昨天上線，北市4月25日就上線，中央系統現在北市才接到100多人，不曉得有無問題，還是大家沒通報，北市系統前5天就有1萬人通報。

他表示，不要說超前部署，能夠追上病情腳步就很厲害，確診者自我通報系統1日上線後不曉得能用不能用，所以盡力啦。

柯文哲說，他已經想好底線就是醫院不能崩潰，身為台北市長，不能讓病人死在急診外面，因為評估再過2、3天住院會不夠病床，所以必須建立急門診機制，他算過約3.8％的確診者需要住院，盼再壓更低一點，把大部分病人擋在急診和醫院外，不然會有病人不能進到醫院。