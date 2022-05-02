近來健康意識高漲，現代人運動風氣盛行，日本超商吹起健康系零食風潮，推出方便即食補充營養，在全台疫情持續延燒之際，不僅需健康飲食提升保護力，被疫情受困的心靈也要解饞小食療癒！全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，於亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，進軍便利商店冷藏品市場，即日起獨家於全家超商推出市場首見健康初春輕食SALMON BAR－「美威香檸奶油鮭魚棒」。

美威研發團隊嚴選鮭魚油脂最均勻的鮮嫩部位，經拔刺去皮處理佐上鮮美食材、奶油檸檬醬汁清香入味，堅持簡練蒸煮烹調的技法，鎖住鮭魚獨有的柔嫩肉質與綿密脂香、保留食材原有的水分與營養，消費者只要微波20秒或隔水加熱，或是百搭加料、沾醬佐餐，隨時隨地即可享受。

隨著疫情升溫，為避免手接觸食物食用，「美威香檸奶油鮭魚棒」為消費者提供安心享用的「防疫單手輕食」選擇，加熱後即食不沾手、同時有Omega-3不飽和脂肪酸、蛋白質、健康無負擔的鮮嫩鮭魚棒佐上香檸奶油風味攻佔便利商店通路，定價52元，為響應新品上市，即起至17日提供新品9折限時優惠。