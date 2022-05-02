短裙長腿正妹遭北車「百元哥」無罩借錢。（翻攝自臉書爆怨公社）

北車「百元哥」又出沒了！有名男子在臉書上傳1段22秒影片，剛好拍到「百元哥」沒戴口罩走向短裙長腿正妹借錢，一開始借100元不成，隨即改借50元表示要趕著要搭車，當正妹要拿出50元時，拍攝男子才向前阻止正妹把50元借給「百元哥」；網友看完影片歪樓「看影片看了三次才發現男生沒戴口罩」、「長腿妹熱心助人的故事」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段22秒影片；拍攝的原PO在北車寄物櫃旁正好拍下「百元哥」在借錢，這名「百元哥」沒有戴口罩，並走向一名正準備要寄物的短裙長腿正妹，「百元哥」先向正妹借100元要搭車遭拒絕，「百元哥」再向正妹肯求借50元，並表示搭車時間快到了，只見正妹要掏出50元時，原PO才前適時阻止，原PO也表示「妹妹社會經驗不足好傻好天真」。

北車「百元哥」沒戴口罩向長腿正妹借錢，被一旁的男子拍下借錢經過。（翻攝自臉書爆怨公社）

影片一出，網友紛紛留言表示，「正妹求認識這腿是真的優，我看影片看了三次才發現男生沒戴口罩」、「這腿求正面」、「我的目光都在美腿上」、「他一定是看到長腿正妹才這樣子的」、「人美心也美」、「這妹子的腿」、「大長腿餒」、「長腿妹熱心助人的故事」。

不過也有網友分享也曾遇見被借錢的狀況，「朋友上次要去祭拜祖先，遇到這種，從後車箱拿5張拜拜的金紙，對方嚇得快走」、「遇到我，一巴掌過去」、「12年前在台北捷運站遇過類似的人，直接投幣買票給他，幫助他，不想給他錢也做好事幫忙」。

拍攝的男子把「百元哥」借錢行徑拍下轉PO在網路上。（翻攝自臉書爆怨公社）

還有網友質疑原PO怎麼剛好拍到「百元哥」在借錢，開玩笑懷疑原PO是否正在準備拍正妹的美腿，質疑原PO「跟拍女生多久了」，不過原PO回應表示，時常在網路上PO上「百元哥」借錢影片，這次正好拍「百元哥」走向正妹。