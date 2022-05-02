向來以敢言著稱的大陸交銀國際研究部主管洪灝日前遭到社交媒體封殺，港媒指出，大陸盛傳洪灝因看空股市並預測上證指數可能跌破3000點而遭到社群媒體微博與微信停用帳號，洪灝在交銀網站上的專欄也被撤下，甚至可能在近期內被安排離職。

據香港《明報》報導，大陸知名股市與投資專家洪灝在3月發表「上證綜指將跌穿3000點」的預測，唱空中國股市的言論與當時市場風向相左，因此在財經界引起熱議。不料近日傳出他在微博與微信上的帳戶遭到封殺，所有內容都被屏蔽。微信的公眾號提示稱，已接獲相關投訴，相關帳戶違反《互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定》，帳號已停止使用。同時洪灝在微博上超過300萬粉絲的帳號亦無法查看，外界懷疑它是被投訴違反法規和《社區公約》相關規定。

報導說，經向洪灝查詢，對方僅稱正在開會即結束對話，其後再無法聯絡。此前交銀國際網站一直有刊登該行的研究報告，但主要由洪灝負責的「宏觀策略」一欄目前被清空。經聯繫交銀國際查詢相關情況，亦未獲回覆。

《明報》指出，洪灝在3月及4月曾連續發布4份有關大陸及香港市場的研究報告，內容均主要是看空市場趨勢。報告預測上證綜指將在3200點至3800點之間徘徊，最壞情况更可能跌穿3000點。而該指數後來在4月底確實一度跌穿3000點，最低達2863點。

此外，他亦有針對近期中美審計風波發表評論，認為不少中概股終將面臨退市，直言當下估值「低處未算低」，並警惕中國市場出現了自2020年3月疫情爆發以來最大規模的資本外流，市場信心嚴重受挫。在4月1日的報告，他則指出中概股的暴跌元兇似乎並不像是當前市場歸咎的美國證監會立法，「而更多的很可能是因為互聯網監管」。

報導說，一周前已有各種關於洪灝的傳聞，其微信上最後發布的貼文是上周六下午，聲稱將其著作稿費稅後全數交由交銀國際作慈善用途，並因在交銀國際工作10周年，感謝粉絲支持。