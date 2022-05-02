曾喊出要讓「Thunder Power」電動車成為台版特斯拉的淳紳董事長沈瑋，去年驚傳以各種名目掏空公司4.8億元，遭檢調搜索、約談。台北地檢署2日偵結，依違反《證券交易法》非常規交易、特別背信及年報不實罪嫌，起訴沈瑋、沈妻沈周令熊、女婿張子洋及淳紳財務長秦禮明、稽核主管藍靜嫻、人資主管彭向陽、獨董黃文瑞及董事陳明煒等共9人。

Thunder Power電動車2015年在法蘭克福車展上首次亮相，當時沈瑋發下豪語，表示淳紳將效法特斯拉，打造台灣的電動車品牌，卻被檢調懷疑沈瑋早在2015、16年間，就以在台灣已被駁回的GPS專利技術，空手取得香港昶洧公司控制權，藉此掏空淳紳。

檢調查出，沈瑋疑似在2016至19年，陸續移轉淳紳重要研發成果及資產至昶洧、調度淳紳員工至昶洧工作，並利用採購電池包專利使用權」、銷售電動轎跑車代理權及採購案等名目進行掏空。此外，沈瑋等人還巧立特別獎金等名目，從昶洧手中套出淳紳資金近6000萬，並在2019年股東會年報中虛偽隱匿自己應揭露的董事薪酬。