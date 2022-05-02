烏克蘭軍總司令扎盧日尼(Valeriy Zaluzhnyy)表示，2艘俄羅斯海軍的猛禽級(Raptor-class)高速巡邏艇在黑海沉沒。
防衛部落格(Defense Blog)報導，扎魯日尼說：「今天，兩艘俄羅斯猛禽級軍艦，於黎明時分沉沒在茲米尼島( Zmiinyi Island )附近。」
茲米尼島就是蛇島(Snake Island)，在戰爭初期烏克蘭此處守軍拒絕主動投降而名噪一時。
烏克蘭總司令發表的的空拍影片中，烏克蘭是用TB-2無人機追蹤定位，炸毀了兩艘俄軍快艇。
猛禽級高速巡邏艇原名為「03160項目」(03160 project)，是列寧格勒佩拉造船廠設計局(JSC Leningrad Shipyard Pella)根據俄羅斯海軍的要求而開發的，全長17公尺，寬度4公尺，排水量23噸，極速達到50節，巡航距離達到160公里，適合在海岸、海峽和河口等沿海地區巡邏和投送小批部隊，它的乘員艙可運載最多20海軍陸戰隊員，船上有1支50機槍，和2支7.62公釐機槍。
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