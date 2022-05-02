打炒房政策發威，加上升息效應，改變了房市續漲的預期，4月六都買賣移轉棟數為2.24萬棟，月減11.2％、年減0.4％，其中前陣子房市交易火熱的台南灣二都均有較明顯量縮，業者認為，隨疫情進入高峰，第二季交易量恐難再放量。

根據六都地政局2日公布4月買賣移轉棟數顯示，與3月相較，六都全面衰退，月減少幅度約5～20％；與去年同期相較，台中市與台北市較去年同期增加，台中市受惠北屯、西屯、太平等地有新屋交屋潮，年增達18％，創下了11年同期新高，不過其餘四都則有一成以內的衰退，南台灣的台南與高雄在月增率、年增率均名列末兩位。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，除了政府持續打炒房與升息外，加上4月工作天數比3月少了17％，使4月買賣移轉棟數較上月減少11％。第二季起除了俄烏戰爭以及升息、政策打炒房等不利因素下，加上4月起疫情轉趨嚴峻，部分買方看屋、購屋時程遞延，近期市場交易量已感受到些許衝擊，第二季房市建物移轉棟數要維持年增，挑戰相當大。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，4月移轉棟數反映3月至4月初的市況，3月中政院通過打炒房修法，央行也升息1碼，對於民眾購屋信心產生影響，市場開始出現觀望氛圍，今年交易量能已有放緩趨勢。

以今年前四月六都移轉棟數觀察，六都合計8.74萬棟、年增3.2％，創下近九年同期新高，其中台南市創下了縣市合併升格以來的12年同期新高，台中及高雄均為11年同期最大量，不過桃園已轉向負成長、台北市年增率則在1％以內，其餘四都仍有2.8％以上的年增幅。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，4月較為觀望的房市氣氛，使移轉量能年增幅趨緩，在打炒房、升息等政策持續發酵下，後續買賣移轉的成長率不排除再進一步收斂，房市將朝「量縮價穩」的趨勢發展。