民進黨新北市議員黨內初選最後衝刺，中和立委江永昌夫妻風雨無阻為唯一支持的張嘉玲掃街拜票，江永昌笑稱，嘉玲行程可說是「神力女超人」，從清晨公園、送車、站路口、掃市場、跑活動、去共餐、餐會、做服務、拜訪、下午上電視電台網路政論節目、晚上再繼續跑餐會行程、拜訪，回家還處理文宣網路等事情，把握每一分鐘努力跑！

衝刺再衝刺，初選民調喊出唯一支持張嘉玲

江永昌呼籲民眾全力支持張嘉玲，五月二日到八日晚上六點到十點要好顧電話，說出唯一支持張嘉玲。