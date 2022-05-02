新冠肺炎疫情持續延燒，男星王少偉在上月24日發文公開PCR檢測為陽性，他還自嘲：「這波流行我趕上了」，無症狀的王少偉則都在家隔離，好友謝忻就在網上表示，她想給王少偉多一點關心，便送食物到王少偉家，謝忻原以為對方會寫一篇感謝文，沒想到，謝忻只收到王少偉寫的「好吃」2字，讓她傻眼直呼：「說好的患難見真情場景呢？你現在最多的不就是時間嗎？」謝忻還忍不住抱怨，整個事件一點都不浪漫。

王少偉在上月24日證實確診，好友謝忻因見面密集接觸，日前也在家隔離，謝忻昨（1日）則在IG限時動態表示，她聽到周圍有確診朋友被排擠、被歧視，「我心想應該要給確診者多一點關心才對！雖然我因為他（王少偉）的關係，被3+4還要每天捅鼻子，不過想一想，他們也不是故意的啊！」謝忻還感性說：「雖然他沒有症狀，但是被關在家裡，哪裡都不能去，對一個流浪男子來說，還是很口連（可憐）」。

謝忻便送優格冰淇淋到王少偉家，謝忻形容整個過程很像在探監「他家門口放了一把小椅子，我覺得很滑稽，所以忍不住笑初乃（出來），我默默的把東西放在他家門口的小椅子上」，謝忻起初以為，王少偉會被她的關心而痛哭流涕，甚至寫一篇感謝文，結果她只收到王少偉回覆「好吃」2字。

謝忻看完傻眼直呼：「說好的患難見真情場景呢？多寫幾個字是會死嗎？你現在最多的不就是時間嗎？」謝忻還忍不住抱怨，整個事件一點都不浪漫。不過王少偉事後則在IG限時動態接連寫下：「冰淇淋好好吃」、「好食！好飲」，雖然只有短短幾個字，但仍充滿對好友應援滿滿的感謝。