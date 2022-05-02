家用快篩試劑實名制已於4月28日上路，但是台東縣卻遇上物流「塞車」，不少民眾今天排隊撲空，台東縣藥師公會理事長韋惠羣表示，已委由台東郵局協助配送，各藥局依配送到貨時間調整代售時間，請民眾見諒。

民眾對快篩試劑需求倍增，藥局也忙翻，仁愛藥局藥師廖秀玲表示，藥局從8點開賣，8點前就有排隊人潮，這3天平均開賣半小時就售罄；晃成藥局藥師則說，諮詢電話沒有停過，「接到手軟」。

今天一早也不少人冒雨到藥局排隊等候購買，卻被告知調整代售時間，排隊的李姓民眾說，藥局還沒開門就來排隊，結果改販售時間，只好去其他藥局看看；黃姓民眾則說，早上已經跑了兩家藥局都撲空，很無奈。

藥師廖秀玲表示，原本上周六應該收到的貨，因物流大塞車，今天一早才收到貨，販售時間從原本8點改到下午6點，但門口早已有7、8位民眾早上7點多就在排隊等候，只好請他們下午再來。

藥師公會理事長韋惠羣表示，近期物流貨運量大，加上遇到假日影響配送，今天已協調台東郵局協助，早上10點陸續完成配送，包含台東17家藥局及鹿野、池上、延平鄉衛生所，明天會 配送太麻里、長濱藥局，各藥局將依配送到貨時間調整代售時間，造成民眾不便，敬請見諒。

家用快篩試劑實名制上路，台東縣計22家社區健保藥局，綠島鄉、蘭嶼鄉、東河鄉、大武鄉、延平鄉、金峰鄉、海端鄉及達仁鄉等8家偏鄉衛生所提供服務，因應關山、成功鎮尚無快篩試劑販售點，已納入兩鄉鎮衛生所協助。