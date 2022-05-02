新北市1名父親4月28日帶著6個月大發高燒的男嬰到林口長庚紀念醫院急診，排隊掛號等候1小時，男嬰急救後仍宣告不治，家屬怒控延誤治療，院方回應，一切依常規處置。對此，新北市議員張錦豪今在議會要求衛生局應規畫好急診室分流，不要急救跟PCR的民眾全擠在一起排隊，導致就醫延遲的憾事再發生，衛生局回應已請醫院做好分流，並朝基層診所變PCR採檢點方向努力。

張錦豪指出，最近跑了2趟汐止國泰醫院的急診室，發現快篩陽性民眾到醫院做PCR採檢跟急診的人全塞在急診室，其中有8、9成都是快篩陽性民眾，人數多到排隊到馬路上，有民眾甚至光等做PCR就等了5個多小時，建議可以改在區公所或操場前等空曠地方做採檢，不要再去醫院急診室，要求市府務必做好分流規畫。

民政局長柯慶忠表示，快篩陽性也可能是確診者，此部分涉及醫療，由衛政系統評估是否適合在區公所與操場增設採檢點較為適宜，如認為必須，區公所可配合；衛生局技正劉君豪則回應，已請11家核心醫院做分流，快篩陽性民眾須先在戶外等待 醫師診療完再採檢，希望能跟急診錯開，另中央希望讓基層診所變成PCR採檢點，衛生局後續也會朝此方向努力。

議員張志豪則關心中低收入弱勢家庭是否能拿到免費的快篩劑，社會局長張錦麗表示，新北市有1.8萬戶中低收入戶，社會局目前媒合愛心大平台資源，訂購20萬劑快篩劑，只要貨到就能免費發送給他們。

議員陳偉杰批，目前中央防疫政策漏洞百出，基隆傳出有婦產科疑似隱匿疫情，有民眾爆料稱身體不適，到診所就診也沒進行快篩，竟只給感冒藥及止咳藥，如連小診所都因害怕有疫情而普遍便宜行事，恐將產生大量防疫黑數，診所也恐成防疫漏洞。