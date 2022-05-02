根據中國上市公司協會最新統計資料顯示，2021年，大陸A股全市場新增上市公司524家，總家數4682家，總市值96.53兆元（人民幣，下同），規模穩居全球第二。2021年，上市公司共實現營業總收入64.97兆元，年增長19.81％，遠高於當年GDP增速。全年共實現淨利潤5.30兆元，年增長19.56％。

按照證監會公布行業劃分標準，19個行業大類中，利潤排在前三的行業分別是金融業、製造業和採礦業，上述三個行業合計貢獻上市公司整體淨利潤的接近88％。

交通運輸、倉儲和郵政業，文化、體育和娛樂業，住宿和餐飲業等行業扭虧為盈。同時，房地產業，租賃和商務服務業等行業受疫情等因素影響，公司盈利修復基礎尚不牢固，導致淨利潤持續下滑。

清華大學國家金融研究院副院長朱寧表示，作為中國宏觀經濟裡面最重要的最有活力的微觀主體，上市公司在2021年的表現是可圈可點的。2021年營收和利潤都出現了非常明顯的增長，這點和受到疫情衝擊的2020年的整個上市公司的業績相比，是有非常大的進步，也是表現出整個中國經濟韌性和經濟恢復強勁的程度。

從上海證券交易所發佈的年報統計資料來看，滬市整體業績亮眼。尤其是420家科創板公司，業績保持較快增長，凸顯了「硬科技」優勢。

2021年，科創板公司共計實現營業收入8344.54億元，年增長36.86％。近9成公司營業收入增長，41家公司營收翻番。近7成公司歸母淨利潤增長，61家公司增幅在100％以上，最高達18倍。

科創板上市公司多集中在高新技術產業和戰略性新興產業，其中，積體電路領域公司總數達55家。生物醫藥領域上市公司總數93家，成為美股市場、港股市場之外全球主要上市地。太陽能、動力電池、工業機器人等產業鏈也已初具規模。