嘉義市今年將辦理國小教師甄選。圖為往年教師選填志願學校。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市國小教師甄選有2年未辦理，今年將招考27個名額，同時公立幼兒園及國小附設幼兒園也將甄選27名專任教師，市府教育處表示，國小教師甄選首次將有獲獎紀錄納為加分條件，且指定獎項的得主可增額進入複試。

嘉義市101學年度至108學年度共辦理4次國小教師甄選，名額22至29個不等，今年將甄選27個名額，包括普通類9名、英語類7名、自然類3名、美勞類2名、資訊類2名及專任輔導教師4名，5月11日至18日網路報名。

另外，嘉義市111學年度公立幼兒園及國小附幼增加招生名額，教保員需求也增加，將甄選21名普幼組專任教師、6名特殊教育（不分類身心障礙）類組教師，都於5月11日至18日網路報名。此外，招考19名契約進用教保員，自5月19日至26日網路報名。

市府教育處長林立生表示，今年首次將曾獲教育部師鐸獎、教學卓越獎銀質獎、優良特殊教育人員、代理教師或代理教保員的年資等資歷採計加分，在初試總成績加2至3分，還有最近5年內曾獲教育部教學卓越獎金質獎者，得以增額方式進入複試。

林立生指出，國小教師甄選還採計英語、本土語言、國小師資類科學科評量證書等作為加分項目，希望以多元加分機制來網羅優秀教師報考。