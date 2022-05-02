北京市疾控中心副主任龐星火2日通報北京市最新疫情，統計1日15時至2日15時止，新增本土新冠肺炎病毒感染者50例，其中確診病例41例、無症狀感染者9例，並分佈在房山區17例、朝陽區13例、海淀區7例、豐台區6例、通州區4例、石景山區3例，當中屬於管控人員45例、社區篩查5例。

據《人民日報》報導，2日也新增3處高風險地區。龐星火說明，截至1日24時，朝陽區建外街道北郎東社區、勁松街道農光東里社區近14天各累計報告6例本土確診病例；房山區竇店鎮一街村近14天累計9例本土確診。經市疾控中心評估，從即日起將朝陽區建外街道北郎東社區、勁松街道農光東里社區，房山區竇店鎮一街村，從中風險地區升級為高風險地區。

此外，統計4月22日以來，北京市至今累計報告400例感染者、涉及14個區，其中朝陽區156例，房山區103例，通州區43例，豐台區29例，順義區22例，海澱區16例，石景山區10例，昌平區8例，大興區6例，西城區2例，延慶區2例，東城區1例，門頭溝區1例，經開區1例。