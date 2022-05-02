好貴的車禍！北市社子島賓士轎跑撞保時捷 車頭全凹 17:322022/05/02 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市社子島2日發生賓士轎跑撞保時捷車禍。（記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市社子島賓士轎跑撞保時捷，賓士車頭全凹、保時捷車尾也被撞爛。（記者爆料網） 台北市社子島延平北路7段，下午16時30分許發生一起車禍，一輛賓士CLS轎跑車，不知何故追尾撞上前方保時捷帕拉梅拉（Porsche Panamera）轎車，賓士CLS車頭全凹，而保時捷轎車車尾也損失慘重，而兩輛車都是新車車價400萬元起跳的高檔名車，可說是相當昂貴的車禍。 好貴的車禍！北市社子島賓士轎跑撞保時捷 車頭全凹 從小就對保時捷情有獨鍾！美網冠軍 Emma Raducanu 出任品牌大使 路邊賓士車內男女叫不醒 埔里警破窗救人下場是得賠2萬 #賓士 #保時捷 #車禍 #社子島 #車頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土城車禍3重傷 無照少年遭紅牌重機撞飛三公尺 一度沒呼吸心跳 06:242022/05/01 社會 雙違規影像曝光！19歲女騎士雙載闖紅燈 遭提早左轉小黃撞飛 21:202022/04/27 社會 外送員擦撞「brabus轎車」嘆慘了 1細節網笑：裝B的啦 19:332022/04/30 社會 萬華男疑闖紅燈被4車輾過 頭部重創四肢骨折身亡 07:372022/05/02 社會 西濱爆嚴重車禍 4大車連環撞 全線道封閉 13:082022/04/28 社會 小情侶起口角失控撞分隔島 怒火引爆火燒車2人嚇傻 19:292022/05/01 社會 居民嚇喊太夭壽！駕駛自撞紅磚屋「車頭塞進屋裡」失控畫面曝 19:552022/05/01 社會 電動車時代獲利模式 訂閱制服務闢新財路 04:102022/05/02 產業．科技 特斯拉被撞拋飛180度！台中深夜車禍5人送醫 18:232022/04/28 社會 台大博士生校內被撞成重傷 肇事女駕駛身分曝 目擊者還原現場 12:342022/05/01 生活 台大椰林大道爆重大車禍 博士生被車拖行重傷 13:122022/04/30 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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