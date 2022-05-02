好貴的車禍！北市社子島賓士轎跑撞保時捷 車頭全凹

北市社子島賓士轎跑撞保時捷，賓士車頭全凹、保時捷車尾也被撞爛。（記者爆料網）

台北市社子島延平北路7段，下午16時30分許發生一起車禍，一輛賓士CLS轎跑車，不知何故追尾撞上前方保時捷帕拉梅拉（Porsche Panamera）轎車，賓士CLS車頭全凹，而保時捷轎車車尾也損失慘重，而兩輛車都是新車車價400萬元起跳的高檔名車，可說是相當昂貴的車禍。