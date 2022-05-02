街頭藝術嘉年華活動今天上午記者會上，開場由LAD多元藝術團隊帶來精湛的花式籃球演出。（文化局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市文化局副局長施純福，歡迎民眾在落實防疫加強自我保護前提下，走出戶外看表演，給街頭藝術團體更多支持鼓勵。（文化局提供／謝瓊雲台中傳真）

活動現場街頭藝人當場創作副局長施純福的Q版人像。（文化局提供／謝瓊雲台中傳真）

鄭湧蒼將在2022台中街頭藝術嘉年華為觀眾帶來令人驚艷極限扯鈴演出。（文化局提供／謝瓊雲台中傳真）

2022台中街頭藝術嘉年華5月起輪番登場，7日有16組街頭藝人率先在綠空鐵道廊帶表演；14、15日2天在中央公園遊客中心，還有40組街頭藝人上陣亮相，文化局副局長施純福2日在宣傳活動上，邀請民眾走出戶外欣賞精采演出、體驗DIY活動。

文化局上午在台灣大道市政大樓一樓中庭舉行宣傳記者會，開場由LAD多元藝術團隊帶來技巧高超的花式籃球和扯鈴表演；施純福致詞時表示，近2年街頭藝術表演受疫情影響，演出機會銳減，為了重振城市活力，今年的藝術嘉年華活動，歡迎大眾落實防疫、做好自我防護，踴躍走出戶外欣賞，也藉此給街頭藝術團體支持鼓勵。

文化局指出，首場表演由李東勳及安可彼得樂團，在5月7日下午1時至5時在綠空鐵道帶來吉他彈唱；5月14、15日在中央公園遊客中心，有周子益帶來吸睛的小丑默劇、巴奇先生街頭節奏表演、LAD多元藝術團隊結合花式足球籃球的運動藝術。

此外，雙溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶，也將到中央公園遊客中心帶來精湛演出，還有蘿絲小姐歐美氣息的鋼琴彈唱、安妮塔克的吉他彈唱，和鄭湧蒼奔放的花式扯鈴等等，加上各式各樣手作工藝及彩繪呈現，精彩可期。

文化局表示，場邊還有免費DIY木工體驗及皮革體驗活動，參與民眾將有機會可免費兌換限量精美小禮品，名額有限，歡迎民眾踴躍前來參與。更多精彩活動詳情，可上文化局官網（https：／／www.culture.taichung.gov.tw）及台中街頭藝人臉書粉絲專頁(https：／／reurl.cc／A7kGOZ)查詢。