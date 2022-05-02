富士達保險經紀人熱血支持鐵人三項運動，今年連續第二年贊助在4月23日及24日於台東活水湖盛大舉辦的「2022 Challenge Taiwan(簡稱CT)」國際鐵人三項競賽。作為主要贊助商之一，富士達保經不僅於賽前抵達台東鐵花村聚落「CT鐵人EXPO博覽會」提供免費保險諮詢服務，也準備精美禮物及多項趣味小遊戲，舒緩選手們賽前的緊張心情。

此外，為帶動全體員工的運動風氣，富士達保經今年更集結15位員工代表參賽，即使面臨天氣炎熱的考驗，仍憑著強大的意志與信念跨過重重阻礙，最終成功完賽，十足展現「永不放棄」的鐵人精神。富士達保經為了提倡運動對於健康的好處與風氣，自2021年起贊助這項亞太地區最大的三鐵賽事，因為富士達相信「健康是人生的根本」，唯有自身良好的生活習慣及正向樂觀的心情，才能真正遠離疾病風險。於賽事期間，除了博覽會的攤位互動外，富士達保經特別認養「選手補給站」，現場提供飲品及餐點幫助選手們快速補充能量，在超過十個小時的賽程中為每個人加油打氣，以實際行動力挺支持所有參賽選手。

富士達保經董事長廖學茂於公司內部時常宣導運動風氣，且長年保持騎自行車運動的習慣，更參加過台大EMBA九天單車環島927公里挑戰成功。廖學茂表示，透過與知名的鐵人三項賽事CT合作，積極推動運動的好處與正能量並宣導良好的運動風氣，也是一種對民眾健康的關心方式，同時為了提升公司內部的運動習慣，也將持續鼓勵同仁盡力參加各種運動賽事，並號召更多人加入運動行列。富士達保經創立至今邁向第16年，始終以「專業、誠信、負責任」為宗旨，將每位客戶視為朋友，提供有溫度的服務及最專業的保險規劃，幫助每個人做好風險控管的把關。期望未來能在更多運動賽事中提供贊助和實際支援，讓更多朋友看見富士達保經。