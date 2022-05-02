母親節檔期強勢降臨，全國電子（6281）5月1日至13日祭出母親節強檔優惠，網羅各類超人氣母親節禮物，從家電3C到健康商品都能一站購足，最受媽媽喜愛的大家電冰箱、洗衣機，這次全國電子獻出滿滿的誠意，給媽媽雙倍寵愛。

全國電子指出，買指定冰箱、洗衣機、電子衣櫥登錄送星巴克飲料券，單品最高送50張，不僅如此還能再抽百萬家電；購買電視與空調則是滿萬送千回饋給消費者，電視低至72折，指定電視好禮還能再享價值萬元的掃地機器人滿額禮。

全國電子針對母親節禮物祭出「必buy三大攻略」，首先大打以大家電為主的「安全牌」，包括：冰箱、電視、洗衣機、空調，送給媽媽，全家人也可以一起享用。全國電子指出，TOSHIBA 11公斤美型滾筒洗衣機立即降萬元，母親節甜甜價56,900元；另外，拯救媽媽的爆倉冰箱，讓媽媽不再煩惱東西冰不下，TOSHIBA 601公升美型玻璃變頻冰箱更是直接優惠降13,000元，特價69,900元。

全國電子再給雙倍寵愛揪好禮，「第一重」購買指定機型冰箱、洗衣機、電子衣櫥上網登錄就送星巴克飲料券。「第二重」這個5月寵愛媽咪購買指定機型的Panasonic冰箱、洗衣機、電子衣櫥，上網登錄發票即可抽百萬好禮，有機會將最大獎價值超過十萬元的Panasonic 65吋OLED 4K電視帶回家。

攻略二是健康生活一把罩，送健康給媽媽，讓媽媽美麗又健康。不只可以挑選可以監測身體健康狀況的血壓計、體脂計，還可以為媽媽守護健康從齒開始，送電動牙刷關心媽媽的牙齒健康，全國電子更是提供按摩椅30期0利率的刷卡優惠回饋，以及時尚美型家電dyson指定商品滿萬折千優惠。

攻略三為讓愛零距離，用心揪感心。隨3C商品日新月異，全國電子提供電腦舊換新指定電腦最高折2,000元優惠，送媽媽新平板、筆電讓螢幕變大更好聊。