立法院交通委員會2日考察彰化地區交通建設案，交通部長王國材、台鐵局長杜微公路總局長陳文瑞、路政司長林福山，以及立委陳素月、彰化縣副縣長洪榮章等皆與會，期間考察「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」（台鐵田中支線）與「集集支線基礎設施改善」執行進度，以及彰化縣政府「縣道148線溪湖外環道新闢工程」推動情形。

「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」可行性研究已在2019年奉行政院核定，本計畫是以台鐵田中站出岔，新舖設軌道銜接至高鐵彰化站，將設置新端點車站，並讓高鐵彰化站與台鐵新設端點車站之間以空橋相連接，以增進旅客轉乘便利性，本計畫經費約29.92億元，設計、施工及土地取得等期程約7年；目前交通部已於2022年3月4日將本計畫綜合規劃函報行政院。

另，「集集支線基礎設施改善」已於2019年奉行政院核定，總經費23.63億元，主要工作為沿線隧道擴孔加固、邊坡穩定、車站外觀及周遭設施改善、軌道強度、車站月台改善及增加交會站以提升軌道容量等。此兩項計畫完工後，將可由高鐵彰化站台鐵田中支線，串聯集集支線，採一車到底方式，透過台鐵與高鐵優質轉乘服務，帶動集集支線觀光，擴展觀光效益活絡周邊發展。

王國材對兩項計畫，提出三點指示：

一、高鐵彰化站台鐵轉乘接駁計畫（田中支線）已函報行政院審查中，請台鐵局賡續辦理。

二、未來台鐵田中站於田中支線完成後，將形成彰化、田中地區重要的轉運中心，所以台鐵田中站的公路客運轉乘、計程車排班環境及田中站體美化等交通動線及設施規劃，請台鐵局納入該項計畫通盤考量。

三、未來鐵路法完成修法及台鐵公司化以後，將使台鐵土地開發法規鬆綁，土地開發亦將呈多元化，未來台鐵資產開發也會有長遠思考。

至於彰化縣政府提出之「縣道148線溪湖外環道新闢工程」，為彰化縣政府考量溪湖鎮都市計畫內原148線路段恐無法承擔未來中科二林園區及精密機械產業園區所衍生之道路交通需求，爰規劃辦理「縣道148線溪湖外環道新闢工程」，計畫長度約5.76公里，寬度25公尺，總經費約21.95億元。

有關前述「縣道148線溪湖外環道新闢工程」，王國材表示支持，並請縣府加速完成都市計畫變更、環境差異分析作業，並請就路線部分積極與地方民眾溝通協調，以利後續用地取得順遂。請縣府盡速修正計畫，循公路總局生活圈計畫報局申請補助，以利納入該局本年6月份審議會議進行審議。