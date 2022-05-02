保育類野生動物石虎，主要棲息在苗栗縣、台中市及南投縣，與人類活動範圍高度重疊，林務局推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，農民及社區響應友善環境，發現石虎就發獎勵金，最高可獲11萬元。

南投林管理處長李政賢表示，去年南投縣符合請領友善獎勵金的農地，面積204.16公頃，並以紅外線自動照相機監測到石虎，顯示保護石虎棲地成效；今年即日起到5月底受理申請，私有保安林的地主也可提出申請。

瀕危物種生態服務給付分為3種，友善農地部分，只要不用除草劑、毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善防治網，並參加友善農業課程至少4小時，每公頃發2萬元獎勵金；若再配合架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎，再核發1萬元，給付實施地區為集集鎮及中寮鄉。

社區巡護部分，由社區團體成立巡守隊，巡視石虎棲地、通報及拆除違法獵具、環境清潔及汙染通報等，每年核發最高6萬元獎勵金，巡守範圍內架設自動相機拍到石虎影像，再加發5萬元；巡護監測給付地區包括南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉。

家禽危害自主通報部分，發現疑似石虎入侵蓄養家禽場域，在不危害石虎生存下，保留相關事證或拍照，在危害動物未明前，先發給3000元獎勵金，若在3個月內拍攝到石虎，再發1萬元；自主通報給付實施地區為南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉、魚池鄉、信義鄉。